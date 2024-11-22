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Цукерберг: Администрация Белого дома в грубой форме требовала удаления определенных публикаций
Глава и основатель Meta Марк Цукерберг в эфире подкаст-шоу Джо Рогана заявил, что администрация Белого дома в грубой форме требовала удалить определенные публикации, в частности касавшиеся пандемии COVID-19, размещенные на принадлежащих компании платформах, информирует ТАСС.
По словам Цукерберга, звонки из администрации Джо Байдена касались в том числе постов о побочных эффектах вакцин, а также сатирического контента о пандемии. Он рассказал, что сотрудники Белого дома звонили и кричали на администраторов соцсетей компании, а также сквернословили.
Глава Meta заявил, что в какой-то момент они стали им отвечать: "Нет, мы не будем удалять те вещи, которые являются правдой. Это смешно. В ответ сотрудники администрации говорили, что это надо убрать, а мы им заявляли, что не будем удалять юмор и сатиру, а также вещи, которые являются правдой".
Ранее Цукерберг заявил о намерении прекратить деятельность сервиса по проверке фактов и смягчить правила модерации контента. По его словам, это необходимо для того, чтобы "вернуться к истокам, сосредоточиться на сокращении ошибок, упростить правила и восстановить свободу выражения на платформах". В ответ на это Байден заявил, что идея уйти от проверки фактов противоречит правосудию Соединенных Штатов.
В 2024 году Цукерберг направил письмо в комитет по судебной системе Палаты представителей Конгресса, в котором указал, что испытывал давление со стороны администрации Байдена, особенно в отношении контента, связанного с COVID-19, а также материалов сатирического характера.
Фото: © Sputnik / Алексей Витвицкий
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