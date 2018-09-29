Цунами обрушилось на Индонезию

Двухметровая волна захлестнула остров Сулавеси. Она привела к жертвам и разрушила постройки на берегу. Очевидцы выкладывают в Сеть ужасающие кадры движения огромного потока воды по улицам острова.

Цунами возникло во время серии подземных толчков. Они последовали после мощного землетрясения магнитудой 7,4. В результате удара стихии погибли не менее 30-ти человек, десятки пострадали. Не исключено, что число жертв может увеличиться. Местный аэропорт закрыт. Население в срочном порядке эвакуируют из-за угрозы новых толчков.