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Цветы, записки и флаги партии, которую основал политик, - Италия прощается с Сильвио Берлускони

Италия прощается с Сильвио Берлускони. Церемония похорон экс-премьера состоится завтра в Кафедральном соборе Милана. К его вилле в Аркоре, куда доставлено тело политика, итальянцы несут цветы, записки и флаги партии "Вперед, Италия", которую он основал.

Сильвио Берлускони скончался накануне в возрасте 86 лет в миланской больнице - в начале апреля стало известно, что он болен лейкемией. Берлускони был одним из самых ярких и узнаваемых итальянских политиков. Он четырежды занимал пост премьер-министра.

Проводил независимую политику и был ориентирован на интересы своей страны, а не наднациональных структур вроде ЕС или НАТО. В свое время приезд Берлускони в Минск имел фундаментальное значение для развития сотрудничества Беларуси и Италии и стал красноречивым жестом поддержки нашей страны на международной арене.

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