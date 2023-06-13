Цветы, записки и флаги партии, которую основал политик, - Италия прощается с Сильвио Берлускони

Италия прощается с Сильвио Берлускони. Церемония похорон экс-премьера состоится завтра в Кафедральном соборе Милана. К его вилле в Аркоре, куда доставлено тело политика, итальянцы несут цветы, записки и флаги партии "Вперед, Италия", которую он основал.

Сильвио Берлускони скончался накануне в возрасте 86 лет в миланской больнице - в начале апреля стало известно, что он болен лейкемией. Берлускони был одним из самых ярких и узнаваемых итальянских политиков. Он четырежды занимал пост премьер-министра.