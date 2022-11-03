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Этот парень чертовски опасен - пользователи Twitter о Зеленском

Этот парень чертовски опасен - пользователи Twitter о Зеленском

В Сети пришли в ужас после слов президента Украины Владимира Зеленского о ядерной войне, пишет РИА Новости.

Пользователи Twitter раскритиковалиЗеленского, заявившего, что бояться ядерной войны не стоит.


"Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию", - написал один из комментаторов.

"Этот парень чертовски опасен, и его нужно отстранить от власти. Я действительно сыт по горло его нытьем и самонадеянностью", - поддержал другой.

"Его западные кукловоды должны недвусмысленно сказать ему, что он лишился рассудка", - добавил третий.

"Этот человек болен! Очень-очень болен", - возмутился пользователь.

"Я не слышал ни о каком другом эгоистичном лидере, который бросил свою страну и ее народ в ад, а теперь ждет, чтобы погрузить мир во тьму", - поделился мнением еще один комментатор.

"Самый высокооплачиваемый клоун на планете", - заключили читатели.

Фото: БелТА

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