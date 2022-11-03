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Этот парень чертовски опасен - пользователи Twitter о Зеленском
В Сети пришли в ужас после слов президента Украины Владимира Зеленского о ядерной войне, пишет РИА Новости.
Пользователи Twitter раскритиковалиЗеленского, заявившего, что бояться ядерной войны не стоит.
⇒"Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию", - написал один из комментаторов.
⇒"Этот парень чертовски опасен, и его нужно отстранить от власти. Я действительно сыт по горло его нытьем и самонадеянностью", - поддержал другой.
⇒"Его западные кукловоды должны недвусмысленно сказать ему, что он лишился рассудка", - добавил третий.
⇒"Этот человек болен! Очень-очень болен", - возмутился пользователь.
⇒"Я не слышал ни о каком другом эгоистичном лидере, который бросил свою страну и ее народ в ад, а теперь ждет, чтобы погрузить мир во тьму", - поделился мнением еще один комментатор.
⇒"Самый высокооплачиваемый клоун на планете", - заключили читатели.
Фото: БелТА
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