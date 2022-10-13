Экс-конгрессвумен США заявила о выходе из Демократической партии - она объяснила почему

Я не могу больше находиться в Демократической партии, которая находится под полным контролем элитарной кучки разжигателей войны, которой движет трусливый вокизм. Они пытаются разделить нас, поворачивая любую проблему вокруг расы, разжигая расизм против белых. Они усердно пытаются подорвать данные нам Богом свободы, которые закреплены в нашей Конституции.

Тулси Габбард, бывший член Палаты представителей конгресса США