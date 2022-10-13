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Экс-конгрессвумен США заявила о выходе из Демократической партии - она объяснила почему
Рейтинги кураторов мирового беспредела продолжают падать. Действия хозяина Белого дома не одобряют даже члены конгресса. И это за месяц до выборов. Экс-конгрессвумен США заявила о выходе из Демократической партии. Тулси Габбард призвала коллег последовать ее примеру.
Я не могу больше находиться в Демократической партии, которая находится под полным контролем элитарной кучки разжигателей войны, которой движет трусливый вокизм. Они пытаются разделить нас, поворачивая любую проблему вокруг расы, разжигая расизм против белых. Они усердно пытаются подорвать данные нам Богом свободы, которые закреплены в нашей Конституции.
Тулси Габбард отметила, что высокопоставленные демократы в американском конгрессе подталкивают Америку все ближе к ядерной войне, не заботясь о благополучии американского народа и не думая о последствиях.
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