Туманные перспективы: украинский путь в Евросоюз вряд ли будет быстрым и легким

ЕС планирует начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок. Об этом сообщили СМИ анонимные чиновники из Брюсселя. Официальное объявление ожидается в декабре. Чуть позднее председатель Евросовета уточнил, что он полагает возможным подобное членство только к 2030 году.

Впрочем, радоваться киевским властям вряд ли стоит: в последние дни много говорили о том, что Украина присоединится к ЕС в особом статусе с несколько усеченными правами. Да и дата - 2030 год - тоже не заряжает оптимизмом: к этому времени сменится весь состав руководства ЕС, у которого есть хоть какие-то обязательства перед Киевом. В очереди на вступление стоит много стран: Молдова, Грузия, Сербия. Многие из них ждут вожделенного членства долгие годы, а Турция и вовсе 30 лет. Украинский путь в Евросоюз вряд ли будет более быстрым и легким.