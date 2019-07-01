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Тупиковый саммит ЕС, объявленный как экстренный, перенесен на 2 июля

Лидеры стран Евросоюза на протяжении 20 часов не могли прийти к компромиссу относительно того, кто сменит Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии. В итоге председатель Евросовета Дональд Туск приостановил саммит и отменил пресс-конференцию. Обсуждения возобновятся завтра утром.

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