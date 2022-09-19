Турецкие банки отказались работать с картами "Мир" - Банк России дал пояснения

Прием и обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

15 сентября был опубликован документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.

Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" с 19 сентябряпрекратили обслуживание российских карт "Мир". Там подтвердили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.

"Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - заявили представители Банка России. При этом напомнили, что намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир".