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Турецкие банки отказались работать с картами "Мир" - Банк России дал пояснения
Прием и обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
15 сентября был опубликован документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.
Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" с 19 сентябряпрекратили обслуживание российских карт "Мир". Там подтвердили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.
"Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - заявили представители Банка России. При этом напомнили, что намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир".
Фото:lenta.ru
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