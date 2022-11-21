Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Турецкий город Каркамыш в провинции Газиантеп подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии, пишет БелТА со ссылкой на телеканал A Haber.

Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, что пять ракет были запущены членами запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" с севера Сирии. Некоторые снаряды разорвались в центре города, также известно о попадании в одну из средних школ.

По последним данным, в результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере два человека. Сообщается также о шести пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.