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Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Турецкий город Каркамыш в провинции Газиантеп подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии, пишет БелТА со ссылкой на телеканал A Haber.

Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, что пять ракет были запущены членами запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" с севера Сирии. Некоторые снаряды разорвались в центре города, также известно о попадании в одну из средних школ.

По последним данным, в результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере два человека. Сообщается также о шести пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Фото:pixabay.com

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