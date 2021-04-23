Турецкое правительство намерено в ближайшее время приступить к строительству Стамбульского канала. Он станет дублером Босфорского пролива. Событие, прямо скажем, не рядовое: новый канал обещает изменить расстановку в черноморском регионе и шире - сложившийся за века баланс интересов и сил в Восточной Европе.



Канал "Стамбул" будет иметь большую пропускную способность, чем нынешний маршрут, ведущий в Черное море. Более того, вторая неофициальная столица Турции станет одним из крупнейших мегаполисов Евразии и важнейшим экономическим центром.



Насколько реальна эта затея? Разбирался Олег Романов.





Стамбульский канал примет транспортные потоки Босфора

Проливы уже много столетий являются одновременно и проклятием, и благословением Турции. Босфор и Дарданеллы позволяют контролировать доступ в Черное море и держать руку на горле всех государств региона. Ведь и само море, и Дунай, в него впадающий, остаются важнейшими торгово-транспортными артериями. Контроль над проливами был чуть ли не главной причиной всех войн в регионе, включая отчасти также Первую и Вторую мировые. В 1936 был восстановлен полный суверенитет Турции над этими водными артериями. При этом допуск иностранных судов в Черное море Анкара обязана обеспечивать безусловно: у страны появляется право его ограничивать лишь в случае, если она вступает в войну. Именно этим вызвано сопротивление постройке Стамбульского канала извне. Руководство страны, впрочем, полно решимости проект реализовать.

Реджеп Эрдоган, президент Турции:

В качестве главной причины затеять новое, чрезвычайно дорогое и трудоемкое строительство официальная Анкара называет многочисленные недостатки босфорского маршрута. Он обладает недостаточной пропускной способностью: Стамбульский канал позволит увеличить количество проходящих судов в полтора-два раза. Снизятся экологические риски. Туркам памятна страшная авария на Босфоре, где 47 лет тому назад столкнулись румынский и греческий танкеры - случился взрыв и страшный пожар. Но аварии помельче случались и позже. Они сопровождались разливом нефти и локальными экологическими катастрофами:

Реджеп Эрдоган, президент Турции:

"Мы столкнулись с огромными рисками. Вы все могли их наблюдать совсем недавно. Поэтому в европейской части Стамбула между Мраморным и Черным морем мы построим канал протяженностью 45-50 километров. Это будет более масштабный проект, чем Панамский, Суэцкий или греческий Коринфский канал. Сегодня мы, закатав рукава, беремся за реализацию самого масштабного предприятия XXI столетия".

Стамбульский канал - попытка инфраструктурного прорыва

Экономика Турции сейчас переживает далеко не лучшие времена: за три года лира подешевела втрое. 7 лет назад ВВП страны оценивался в 1 триллион долларов, сейчас - лишь в 800 миллиардов. Стамбульский канал - это колоссальных масштабов экономический эксперимент. Он способен обрушить экономику страны, но может и напротив стать локомотивом, который вытянет ее из кризиса. В конце концов, у Рузвельта с его "новым курсом" получилось. Главной проблемой для Анкары остается дороговизна нового проекта. Его стоимость сегодня оценивают в 10-20 миллиардов долларов. Но строительство наверняка затянется и, как свидетельствует опыт, расходы можно смело умножать на два. Впрочем, это не будет для проекта приговором.

Атилла Йесилада, экономист:

"В проекте говорится, что он обойдется в десятки миллиардов долларов. Где бы вы ни жили - в Индии, на Марсе, в другой галактике - вы знаете, что любой проект обойдется в большую сумму, чем заявлено на этапе проектирования. Так что следует ожидать увеличения сметы до 25 или 30 миллиардов долларов. У Турции нет таких денег. Но существует такое замечательное изобретение капитализма, как государственно-частное партнерство. Вы приглашаете международные строительные концерны, которые получают построенный объект в концессию. Они будут пользоваться доходами с него в течение достаточно долгого времени. Это позволит диверсифицировать риски и облегчит концентрацию капитала, необходимую для реализации столь масштабного инфраструктурного проекта".

Противники нового канала делают акцент на экологических проблемах, которые он вызовет. В окрестностях новой водной артерии возникнут 2 стамбульских города-спутника, туда переселятся 2 миллиона человек. Это предполагает радикальную перестройку всей экосистемы.

Экрем Имамоглу, мэр г. Стамбула (Турция):

"Урон окружающей среде, лесным и водным ресурсам грозит самому существованию Стамбула. Это угрожает самому существованию здесь людей".



Стамбульский канал - угроза соседям или нет?

Существуют опасения насчет геостратегического баланса. Босфор обещают закрыть для судоходства. Будет ли это означать конец действия конвенции Монтре? Этот документ обязывал Турцию допускать в Черное море любые суда приморских государств - продолжит ли действовать этот принцип? Или Анкара станет предоставлять преимущества своим нынешним союзникам, как опасаются противники президента Эрдогана?

"Создание нового мирового порядка сопровождается империалистическим соперничеством, ростом напряженности и кровопролитными конфликтами. Американские корабли намерены использовать проливы с целью и дальше проливать людскую кровь и создавать на Черном море очаги напряженности!"