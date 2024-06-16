Турист из Голландии найден мертвым в Греции, еще четверо иностранцев пропали без вести

Утром 15 июня на восточном греческом острове Самос был найден мертвым пропавший голландский турист, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Associated Press. Это очередной случай из серии недавних происшествий с туристами на греческих островах, многие из которых погибли или пропали во время походов в сильную жару.

Тело 74-летнего голландца обнаружил дрон пожарной службы в овраге примерно в 300 м от места, где его видели в последний раз, когда он с трудом шел в жару.

Также продолжаются поиски четырех человек, пропавших за последние несколько дней. 14 июня на острове Сикинос пропали две французские туристки 73 и 64 лет. Днем ранее на острове Матраки исчез 70-летний американский турист. На острове Аморгос с прошлой недели ищут 59-летнего туриста, который пропал во время одиночного похода в жарких условиях.