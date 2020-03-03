Туристическая отрасль ЕС теряет миллиард евро в месяц из-за коронавируса

С января европейцы недосчитались двух миллионов туристов. Аналитики отмечают, что китайские путешественники массово приезжали в Европу, однако вот уже два месяца этого не происходит.



Власти Италии выделили три миллиарда евро на поддержку северных регионов страны, наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусаи ограничительных мер. Поддержку получат малые и средние предприятия. Между тем эксперты считают, что экономика Италии и Германии может войти в рецессию из-за распространения коронавируса. Точкой отсчета станет конец марта, когда компании начинают подводить итоги первого триместра.





