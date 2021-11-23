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Туристический автобус сгорел на трассе в Болгарии
Трагедия в Болгарии. Туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма". На месте происшествия погибли 46 человек, в том числе 17 детей. Шесть выжили. Они доставлены в больницу с ожогами и переломами. Травмы они получили, когда выпрыгивали из окон автобуса. Сообщается, что туристы направлялись с экскурсией в Стамбул. Автобус остановился на заправке около Софии, а затем продолжил поездку. Примерно через час произошла авария. На месте ЧП работают экстренные службы. По одной из версий, водитель мог заснуть за рулем, по другой, сказались сложные погодные условия. Со вчерашнего дня в зоне происшествия идет дождь.
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