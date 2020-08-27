Туристический бум в Дании

Расцвет туризма в Дании. В отличие от других стран здесь пандемия коронавируса поспособствовала налаживанию внутреннего туризма. Впервые за многие годы большинство датчан проводят летний отпуск дома - путешествуют по неизведанным местам родной страны, открывая малоизвестные музеи и достопримечательности. В связи с этим посещаемость культурных объектов этим летом бьет все рекорды. Музеи и галереи едва успевают подсчитывать прибыль. Появился в Дании и еще один новый вид отдыха - так называемый глампинг. Комфортабельные палатки со всеми удобствами размещаются прямо в лесу.