Туристический космический корабль Crew Dragon достиг орбиты высотой 585 км

Туристы - в космосе! Космический корабль Crew Dragon достиг орбиты высотой 585 км. Это выше, чем орбиты МКС и телескопа "Хаббл". На этой высоте аппарат будет облетать Землю каждые 90 минут - примерно в 22 раза быстрее скорости звука. На борту 4 пассажира, не являющихся профессиональными астронавтами. К слову, подоспел и новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. Сейчас там 14 человек: семь космонавтов, находящихся на МКС, три космонавта, возвращающихся с китайской орбитальной станции "Тяньгун" на Землю, и четверо американцев на корабле Crew Dragon.