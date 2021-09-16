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Туристический космический корабль Crew Dragon достиг орбиты высотой 585 км
Туристы - в космосе! Космический корабль Crew Dragon достиг орбиты высотой 585 км. Это выше, чем орбиты МКС и телескопа "Хаббл". На этой высоте аппарат будет облетать Землю каждые 90 минут - примерно в 22 раза быстрее скорости звука. На борту 4 пассажира, не являющихся профессиональными астронавтами. К слову, подоспел и новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. Сейчас там 14 человек: семь космонавтов, находящихся на МКС, три космонавта, возвращающихся с китайской орбитальной станции "Тяньгун" на Землю, и четверо американцев на корабле Crew Dragon.
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