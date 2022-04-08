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Туристический ренессанс в Италии может быть сорван из-за отсутствия российских путешественников

Санкционные решения Запада оборачиваются экономическими проблемами прежде всего для западных экономик. В частности, восстановление туристической отрасли Италии после пандемии будет затруднено в связи с отсутствием российских туристов. Об этом пишет издание "Гардиан". Дело в том, что традиционно путешественники из России остаются в стране на пять и более дней, в то время как гости из других стран всего на пару дней. Да и тратит среднестатистический россиянин на отдыхе в Италии примерно на 65 % больше, чем другие туристы. Кроме того, на экономике Италии пагубно скажется прекращение импорта итальянских товаров в Россию.

Жителям Германии все труднее обеспечивать свои повседневные потребности

В Германии почти каждый седьмой житель испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы. Так отражается на простых потребителях подорожание топлива и энергии на фоне антироссийских санкций. Инфляция за март в Германии превысила отметку в 7 %. Это самый высокий показатель за последние 40 лет.

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