Туристический ренессанс в Италии может быть сорван из-за отсутствия российских путешественников

Санкционные решения Запада оборачиваются экономическими проблемами прежде всего для западных экономик. В частности, восстановление туристической отрасли Италии после пандемии будет затруднено в связи с отсутствием российских туристов. Об этом пишет издание "Гардиан". Дело в том, что традиционно путешественники из России остаются в стране на пять и более дней, в то время как гости из других стран всего на пару дней. Да и тратит среднестатистический россиянин на отдыхе в Италии примерно на 65 % больше, чем другие туристы. Кроме того, на экономике Италии пагубно скажется прекращение импорта итальянских товаров в Россию.