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Туристка погибла на аттракционе в горах Кабардино-Балкарии в Чегемском ущелье

Туристка погибла на аттракционе в горах Кабардино-Балкарии в Чегемском ущелье

Это произошло во время роупджампинга (прыжки на альпинистских веревках со скал).

Организаторы не рассчитали длину веревки. Во время прыжка девушка ударилась о скалы и умерла на месте, ей было 23 года.


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