Туристов смыло волной в Омане - поиски продолжаются

Масштабные наводнения захлестнули Оман. Высокая вода угрожает жителям семи провинций страны. Затоплены несколько городов, в том числе второй по численности населения Салала. На городской пляж обрушились волны такой силы, что восьмерых туристов из Индии смыло в море. Трех из них удалось сразу вытащить на берег, поиски остальных продолжаются.