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Туристов смыло волной в Омане - поиски продолжаются

Масштабные наводнения захлестнули Оман. Высокая вода угрожает жителям семи провинций страны. Затоплены несколько городов, в том числе второй по численности населения Салала. На городской пляж обрушились волны такой силы, что восьмерых туристов из Индии смыло в море. Трех из них удалось сразу вытащить на берег, поиски остальных продолжаются.

Наводнение в Омане уже назвали рекордным в истории страны - стихия не утихает уже несколько дней.

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