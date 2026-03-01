Туристы застряли на круизных лайнерах в портах Дубая и Дохи

Из-за отмененных круизов по Персидскому заливу пассажиры застряли на круизных лайнерах. Три корабля с субботы, 28 февраля, стоят в порту Дубая. Еще один лайнер - в порту Дохи.

Судя по роликам, которые выкладывают пользователи соцсетей, обстановка на кораблях спокойная: туристы загорают у бассейнов и гуляют по палубам. Когда они смогут продолжить путешествие - неизвестно.