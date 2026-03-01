3.75 BYN
Туристы застряли на круизных лайнерах в портах Дубая и Дохи
Автор:Редакция news.by
Из-за отмененных круизов по Персидскому заливу пассажиры застряли на круизных лайнерах. Три корабля с субботы, 28 февраля, стоят в порту Дубая. Еще один лайнер - в порту Дохи.
Судя по роликам, которые выкладывают пользователи соцсетей, обстановка на кораблях спокойная: туристы загорают у бассейнов и гуляют по палубам. Когда они смогут продолжить путешествие - неизвестно.
А вот на земле не все так спокойно. Туристы ночуют на матрасах в подвалах и на парковках дубайских отелей из-за постоянных ударов по городу. Оповещения об атаках приходят на смартфоны, власти призывают всех укрыться в безопасных местах.