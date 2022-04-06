Туристы отказываются от отдыха в Паланге из-за опасений начала военного конфликта

В Прибалтике продолжают наращивать войска НАТО, что уже привело к стремительному аннулированию туристических заказов. Как заявила президент Ассоциации гостиниц и ресторанов курортного города Паланга, "туристы из других стран, которые приезжали группами, отзывают заказы из-за страха и боязни ехать летом в нашу страну". Потенциальные туристы опасаются, что в Прибалтике может начаться военный конфликт.