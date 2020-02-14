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Туристы с круизного лайнера "Вестердам" сошли на берег в Камбодже

Судно пробыло в море более двух недель, поскольку пять стран отказались впустить его в свои порты из-за боязни коронавируса. Однако эвакуация прошла успешно, а зараженных на борту не оказалось.

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