Туристы смогут летать на Кипр через Кувейт

Туроператор предложил доставлять туристов на Кипр изМосквысамолетамикувейтской авиакомпании. Об этом пишет РИА Новости.



Перелеты на остров будут осуществляться с посадкой в Кувейте. Общая длительность полета вместе со стыковкой - около 11 часов.



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