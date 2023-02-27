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Туристы смогут летать на Кипр через Кувейт

Туристы смогут летать на Кипр через Кувейт

Туроператор предложил доставлять туристов на Кипр изМосквысамолетамикувейтской авиакомпании. Об этом пишет РИА Новости.

Перелеты на остров будут осуществляться с посадкой в Кувейте. Общая длительность полета вместе со стыковкой - около 11 часов.

Фото: pixabay.com

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