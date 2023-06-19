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Туристы спускались к "Титанику" и пропали, в батискафе находится британский миллиардер Хардинг
19 июня корпорация Би-би-си сообщила о пропаже подводного спускаемого аппарата в Атлантическом океане. На нем туристы могли добраться к месту, где затонул пассажирский лайнер "Титаник". Об этом сообщает ТАСС.
Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, находится на борту подводного аппарата американской компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна во время погружения к месту гибели "Титаника", сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Брайана Заса, приемного сына 58-летнего бизнесмена.
Накануне Action Aviation сообщила, что бизнесмен "в настоящий момент находится под водой" в рамках экспедиции к "Титанику".
Ранее OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". В OceanGate Expeditions не уточнили, сколько человек находится на борту аппарата, когда и при каких обстоятельствах была потеряна с ним связь.
По информации телеканала, батискаф должен посылать каждые 15 минут сигнал, означающий, что все системы работают штатно. Как замечает Sky News, такого сигнала за последние семь часов аппарат не подавал.
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