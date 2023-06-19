Туристы спускались к "Титанику" и пропали, в батискафе находится британский миллиардер Хардинг

19 июня корпорация Би-би-си сообщила о пропаже подводного спускаемого аппарата в Атлантическом океане. На нем туристы могли добраться к месту, где затонул пассажирский лайнер "Титаник". Об этом сообщает ТАСС.

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, находится на борту подводного аппарата американской компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна во время погружения к месту гибели "Титаника", сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Брайана Заса, приемного сына 58-летнего бизнесмена.

Накануне Action Aviation сообщила, что бизнесмен "в настоящий момент находится под водой" в рамках экспедиции к "Титанику".

Ранее OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". В OceanGate Expeditions не уточнили, сколько человек находится на борту аппарата, когда и при каких обстоятельствах была потеряна с ним связь.