Туркменистан готовится к встрече лидеров СНГ

В преддверии разговора первых лиц часы сверили министры иностранных дел, прошли переговоры по линии правительств.

Для Туркменистана предстоящая встреча лидеров СНГ - большое политическое событие. Только в этот раз гостей приглашают не в столицу, не в Белый Ашхабад, а за 500 километров от нее - на берег Каспия. Усилены меры безопасности и гостеприимства. Саммит пройдет в национальном комплексе "Аваза", живописное место у самого моря.

Организаторы посчитали, что переговоры лучше провести именно на берегу Каспийского моря. Здесь, как принято говорить, такой спокойный и расслабленный вайб. Хотя вопросы, которые сегодня стоят перед странами и в политике, и в экономике, расслабленными и спокойными точно не назовешь. Немало острых проблем.

Содружеству Независимых Государств - 35 лет

В преддверии разговора первых лиц по традиции часы сверяют министры иностранных дел Содружества. В 2026 году СНГ исполняется 35 лет. Планируется заявления лидеров на этот счет. Что тут скажешь - веха! Пока мир перестраивается, СНГ остается площадкой, где, опираясь на общее прошлое, можно всегда найти общий язык.

Рыженков: СНГ имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста

У СНГ особый интеграционный статус - без крена в безопасность или экономику. Но эта структура держит страны постсоветского пространства вместе, пусть теперь у каждого и своя суверенная жизнь. Содружество, а это сегодня 9 стран, создает условия для сотрудничества, да и начинать с нуля ведь не нужно. Подходы могут быть разные, но общего немало. Белорусская сторона по традиции призывает коллег по СНГ к сплоченности, что касается позиции по глобальным вызовам и по экономическим контактам. Предела интеграции нет, скажет в этот раз министр иностранных дел. Есть все для развития и роста. Какие бы вопросы не стояли на повестке, нужен общий взгляд.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Начиная от вопросов недопущения героизации нацизма и сохранения нашей исторической памяти о войне, заканчивая общими подходами по укреплению взаимодействия на международной арене, выстраивая тот многополярный, справедливый миропорядок, о котором мы много говорим и наш Президент очень много говорит, который должен стать залогом будущего развития нашей планеты. Мы также очень любим говорить о центральной роли глобального большинства, к которому мы все и принадлежим".

Лукашенко примет участие в саммите СНГ в Туркменистане:

На таких встречах наш Президент действительно не использует гладкие формулировки. Говорит жесткую правду в глаза. Ждем, что Александр Лукашенко в своем выступлении выскажет позицию белорусской стороны по тому, что сейчас актуально для СНГ, о перспективах. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятков вопросов.

Генсек СНГ: во всех странах объединения идет экономический рост

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ:

"Нас волнует, во-первых, единство. Мы должны быть едины, особенно в нынешних условиях, когда мы видим, как Запад проявляет себя по отношению к нам, поэтому это единство сейчас налицо осуществляется. Мы сейчас укрепляем свои связи экономические, политические. Что касается экономических связей, то здесь нам есть чем гордиться. У нас во всех странах рост экономический. Потом заметно вырос взаимный товарооборот, взаимные инвестиции. Это нас волнует".

МИД Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества

Что касается двустороннего трека, Минск и Ашхабад настроены на более активную работу, в том числе и совместной межправкомиссии по экономическому взаимодействию. Обсуждают, например, возможность создания транзитного хаба в Туркменистане для наших товаров и прямой рейс между столицами. Дипломаты будут помогать. Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на ближайшие 2 года подписали министры.

Социальный трек

Минск рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и здравоохранении. Об этом договорились профильные вице-премьеры. Прошло несколько раундов встреч. Беларусь помогает готовить для этой азиатской страны специалистов, медиков, например. Наше образование здесь котируется. Больше 9 тысяч их студентов уже приехали к нам учиться.

Петкевич: Беларусь намерена укрепить сотрудничество с Туркменистаном в соцсфере и медицине

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"У двух стран достаточно хорошая история взаимоотношений и по линии министерств здравоохранения. Мы поставляем сюда фармпродукцию. Тем не менее есть те направления, которые нам бы хотелось еще продвинуть. Поэтому на встрече я предложила посмотреть новые позиции в области фарминдустрии, производства медицинской техники и изделий медназначения, которыми мы сегодня действительно можем гордиться, и освоенные нами медицинские технологии, многие из которых уникальны".

По ее словам, достигнута договоренность, что Беларусь проведет презентацию своих новых товарных позиций и технологий. "Коллеги выразили интерес приехать и посмотреть это воочию", - отметила Наталья Петкевич.

Главы МИД стран СНГ достигли согласия по всем вопросам повестки

По всем вопросам, вынесенным на повестку дня Совета глав МИД СНГ, удалось достичь согласия, несмотря на разность позиций. Кстати, на саммит приглашен и Иран как специальный гость. Такие сегодня тренды геополитики.

Саммит лидеров СНГ в Туркменистане

2 предстоящие дни будут насыщены переговорами первых лиц. Заявлены вопросы социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Конечно, сложные вопросы международной обстановки, это предсказуемо.