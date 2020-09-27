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Туркменистан отмечает День независимости

Главное событие - военный парад. В преддверии национального праздниказдесь награждаютдеятелей культуры, искусства, спорта и политики. С Днем независимости Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил глава белорусского государстваАлександр Лукашенко.

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