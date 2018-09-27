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Туркменистан впервые отметит День независимости на месяц раньше

Туркменистан впервые отметит День независимости на месяц раньше

Туркменистан сегодня впервые отметит День независимости на месяц раньше обычного. С этого года главный праздник перенесли на 27 сентября. Основные торжества начнутся в столице страны Ашхабаде с возложения цветов к монументу Независимости. А вечером жителей и гостей столицы ждет праздничный фейерверк. С национальным праздником - Днем независимости - Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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