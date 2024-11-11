Турция планирует к 2035 году построить три АЭС

Турция планирует построить три атомные электростанции к 2035 году. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов страны Алпарслана Байрактара в интервью газете Hurriyet.

"Нам абсолютно необходимы еще две крупные обычные атомные электростанции: одна в Синопе, а другая во Фракии, - заявил А. Байрактар. - 2025 год станет для нас поворотным, поскольку мы определимся с технологией и моделью для этих станций".

Как пишет БЕЛТА, первая в Турции АЭС "Аккую" должна начать производство электроэнергии в 2025 году. Ожидается, что с введением в эксплуатацию первого реактора станция будет производить 1200 МВт электроэнергии, что составляет примерно 2,5 % потребностей в ней Турции. Запуск всех реакторов, общей мощностью 4800 МВт, позволит покрывать 10 % потребностей Турции в электроэнергии.