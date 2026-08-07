Турция, Саудовская Аравия и Пакистан объединились в военный альянс

На Ближнем Востоке появился новый мощный военный блок, который уже называют "мусульманским НАТО".

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали историческое Мекканское соглашение о коллективной обороне. Согласно документу, любое нападение на одну из этих стран будет расцениваться как агрессия против всех трех государств.

Новый альянс объединяет вторую по величине армию НАТО, колоссальные финансовые ресурсы Эр-Рияда и ядерный арсенал Исламабада.

Этот шаг стал ответом на нарастающий хаос в регионе и жесткую позицию Израиля, отмечают эксперты. Фактически ключевые исламские государства создают собственный купол безопасности, открыто демонстрируя, что больше не верят в надежность американских гарантий.