Турция блокирует расширение НАТО

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Обсудить заявки планировали уже сегодня. Это стало бы началом процесса приема в организацию. Однако из-за позиции Турции переговоры так и не начались. Анкара предупреждала и ранее обозначила некоторые позиции по гарантиям своей безопасности. В частности, включение в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия с Турции санкций США за покупку российских систем ПВО С-400. У Анкары также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для уже существующего парка.