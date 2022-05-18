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Турция блокирует расширение НАТО
Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Обсудить заявки планировали уже сегодня. Это стало бы началом процесса приема в организацию. Однако из-за позиции Турции переговоры так и не начались. Анкара предупреждала и ранее обозначила некоторые позиции по гарантиям своей безопасности. В частности, включение в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия с Турции санкций США за покупку российских систем ПВО С-400. У Анкары также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для уже существующего парка.
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