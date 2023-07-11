ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Турция дала добро на вступление Швеции в НАТО несмотря на то, что там снова разрешили сжечь Коран

Наступательный блок НАТО продолжает наращивать свои силы в Балтийском море. Турция согласилась на вступление Швеции в альянс, причем в кратчайшие сроки. Такое срочное согласие Реджепа Эрдогана было достигнуто в преддверии саммита альянса, который стартует сегодня в Вильнюсе.

Напомним, ранее в Анкаре заявляли, что заявку о вступлении Швеции в НАТО одобрят только после того, как для Турции откроют дверь в Европейский союз.

И, что самое странное: этой договоренности не помешало даже разрешение властями Швеции на очередное сожжение Корана. Его даже отдельно анонсируют. Оно состоится 12 июля в центре города Хельсингборг.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все