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Турция дала добро на вступление Швеции в НАТО несмотря на то, что там снова разрешили сжечь Коран
Наступательный блок НАТО продолжает наращивать свои силы в Балтийском море. Турция согласилась на вступление Швеции в альянс, причем в кратчайшие сроки. Такое срочное согласие Реджепа Эрдогана было достигнуто в преддверии саммита альянса, который стартует сегодня в Вильнюсе.
Напомним, ранее в Анкаре заявляли, что заявку о вступлении Швеции в НАТО одобрят только после того, как для Турции откроют дверь в Европейский союз.
И, что самое странное: этой договоренности не помешало даже разрешение властями Швеции на очередное сожжение Корана. Его даже отдельно анонсируют. Оно состоится 12 июля в центре города Хельсингборг.
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