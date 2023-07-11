Турция дала добро на вступление Швеции в НАТО несмотря на то, что там снова разрешили сжечь Коран

Наступательный блок НАТО продолжает наращивать свои силы в Балтийском море. Турция согласилась на вступление Швеции в альянс, причем в кратчайшие сроки. Такое срочное согласие Реджепа Эрдогана было достигнуто в преддверии саммита альянса, который стартует сегодня в Вильнюсе.

Напомним, ранее в Анкаре заявляли, что заявку о вступлении Швеции в НАТО одобрят только после того, как для Турции откроют дверь в Европейский союз.