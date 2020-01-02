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Турция готова направить войска в Ливию

Турция готова направить свои войска в Ливию в поддержку правительства во главе с Файезом Сараджем. Законопроект сегодня одобрил турецкий парламент. Президент Реджеп Тайип Эрдоган готов оказать военную помощь Триполи на фоне наступления радикальной Ливийской национальной армии. Отдельные отряды повстанцев уже в нескольких километрах от города. Сарадж даже вынужден был покинуть свою резиденцию. После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: правительству Сараджа, сформированному при поддержке ООН, противостоят боевики национальной армии маршала Хафтара.

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