Турция готова взаимодействовать со всеми странами, в частности, с Россией, Китаем, Индией и ЕС по делу против США во Всемирной торговой организации. Накануне Анкара пожаловалась в ВТО на повышение пошлин на сталь и алюминий со стороны Вашингтона. В обращении подчеркивается, что меры не соответствуют положениям организации и соглашению по тарифам и торговле. Белый дом свое решение называет чисто экономическим. Анкара же считает, что это месть за отказ отпустить американского пастора Эндрю Брансона. В Турции его обвиняют в причастности к попытке госпереворота.