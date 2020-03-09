Турция и ЕС обсудят новую сделку по мигрантам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направляется в Брюссель для переговоров по ситуации с мигрантами. Ранее Анкара объявила, что больше не будет препятствовать потоку беженцев в Европу. После этих заявлений у границ Греции появились десятки тысяч выходцев из стран Центральной, Южной Азии и Ближнего Востока. Накануне встречи в Брюсселе Эрдоган призвал Грецию открыть свои границы.

"Эй, Греция! Эти люди не задержатся у тебя, они пойдут в другие европейские страны. Какое тебе дело до них? Да, мы предупреждали, что если все будет по-прежнему, мы откроем границы. Вы не верили. Греция, почему бы и тебе не открыть ворота и не пропустить их в другие страны, чтобы избавиться от этой ноши?".