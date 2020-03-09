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Турция и ЕС обсудят новую сделку по мигрантам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направляется в Брюссель для переговоров по ситуации с мигрантами. Ранее Анкара объявила, что больше не будет препятствовать потоку беженцев в Европу. После этих заявлений у границ Греции появились десятки тысяч выходцев из стран Центральной, Южной Азии и Ближнего Востока. Накануне встречи в Брюсселе Эрдоган призвал Грецию открыть свои границы.
Президент Турции призвал Грецию открыть границы для беженцев
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:
"Эй, Греция! Эти люди не задержатся у тебя, они пойдут в другие европейские страны. Какое тебе дело до них? Да, мы предупреждали, что если все будет по-прежнему, мы откроем границы. Вы не верили. Греция, почему бы и тебе не открыть ворота и не пропустить их в другие страны, чтобы избавиться от этой ноши?".
В свою очередь власти Греции призвали Эрдогана отвести тысячи мигрантов от греческой границы. Турция же обвиняет ЕС в невыполнении своих обязательств по финансовой поддержке программ помощи беженцам. Сейчас Эрдоган надеется, что сегодняшние переговоры с Еврокомиссией принесут новые результаты.
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