Турция может начать новую военную операцию в Сирии

Турция может начать новую военную операцию на севере Сирии. МИД страны считает, что Россия и США еще не выполнили все договоренности. По заявлениям внешнеполитического ведомства, отряды курдов, которые Анкара считает террористами, должны покинуть приграничные районы на северо-востоке арабской республики. В противном случае Турция возобновит против них боевые действия.



