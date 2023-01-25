Турция может покинуть НАТО через полгода

В НАТО назревает серьезный раскол. Из-за провокационных действий против Анкары Турция может покинуть альянс. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии "Родина". "Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев. НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу - Греции. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите - акции против Корана в Швеции и Нидерландах", - сказал политик. Он отметил: последние опросы показали, что не менее 80 процентов населения Турции уверены, что США - это страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику в отношении республики. Напомним, ранее партия "Родина" сообщила о начале общенациональной кампании "Выйдем из НАТО". Члены партии планируют проводить митинги и протесты против баз альянса в стране.