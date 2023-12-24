Турция начала военную операцию против Рабочей партии Курдистана

Минобороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака и Сирии. Уточняется, что в результате ликвидированы 16 членов Рабочей партии Курдистана.

По сообщениям, это было сделано в ответ на гибель 12 турецких военнослужащих. Шесть из них погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК, еще шестеро - в районе операции "Коготь-замок".