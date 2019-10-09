Турция начала военную операцию в Сирии

Турция начала в Сирии военную операцию "Источник мира". Это объявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По информации сирийских СМИ, армия Турции нанесла удар с воздуха по городу Рас-эль-Айн на севере страны. Операция направлена против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". По словам Эрдогана, цель турецких военных - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать у южных границ страны и "принести в регион мир и спокойствие".