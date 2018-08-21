Турция намерена отказаться от all inclusive

Об этом пишут СМИ со ссылкой на турецкую газету "Хюриет". На отказе от популярной системы настаивает конфедерация торговцев и ремесленников. Туристов сейчас на курортах больше, а доходы ниже. Поэтому Турция хочет сделать ставку не на тех, кто едет за загаром и шведским столом, а на любителей лечебного туризма, достопримечательностей и тех, кто готов тратить за поездку не менее тысячи долларов.