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Турция намерена отказаться от all inclusive

Об этом пишут СМИ со ссылкой на турецкую газету "Хюриет". На отказе от популярной системы настаивает конфедерация торговцев и ремесленников. Туристов сейчас на курортах больше, а доходы ниже. Поэтому Турция хочет сделать ставку не на тех, кто едет за загаром и шведским столом, а на любителей лечебного туризма, достопримечательностей и тех, кто готов тратить за поездку не менее тысячи долларов.

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