Турция не приняла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил что турецкие власти не принимают соболезнование посольства Соединенных Штатов Америки в связи со вчерашним терактом в Стамбуле, пишет ТАСС.

"Мы получили адресованное нам послание, но мы не принимаем и отвергаем соболезнование посольства США", – заявил он, добавив, что Анкара не настроена враждебно против кого-то.

Ранее Сулейман Сойлу подверг критике соболезнование дипломатического представительства США, отметив, что «его можно оценить так, будто убийца одним из первых пришел на место теракта». При этом он обвинил Соединенные Штаты в оказании поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которая стоит за произошедшим.

В результате прогремевшего накануне взрыва, по последним данным, шесть человек погибли, 81 пострадал.