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Турция не приняла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил что турецкие власти не принимают соболезнование посольства Соединенных Штатов Америки в связи со вчерашним терактом в Стамбуле, пишет ТАСС.
"Мы получили адресованное нам послание, но мы не принимаем и отвергаем соболезнование посольства США", – заявил он, добавив, что Анкара не настроена враждебно против кого-то.
Ранее Сулейман Сойлу подверг критике соболезнование дипломатического представительства США, отметив, что «его можно оценить так, будто убийца одним из первых пришел на место теракта». При этом он обвинил Соединенные Штаты в оказании поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которая стоит за произошедшим.
В результате прогремевшего накануне взрыва, по последним данным, шесть человек погибли, 81 пострадал.
Фото: sb.by
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