Турция обвинила США в попытках вмешательства в ход президентских выборов. В частности, в Анкаре фиксируют вмешательство в избирательную кампанию западной прессы. Цель этих манипуляций - реализация плана США. Об этом заявил глава турецкого МВД.

По мнению министра, после 1960 года Запад внедрился в турецкую политическую систему, а действующему президенту Турции удалось от этого избавиться.На Западе утверждают - геополитические предпочтения Анкары не соответствуют ее интересам, однако суть заключается в том, что она не приняла американский мандат - отметил Сулейман Сойлу.