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Турция одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО

Турция все же одобрила заявку Хельсинки на вступление в НАТО. Все 276 участников заседания генассамблеи парламента поддержали документ. Финляндия таким образом получила юридические основания для полноправного вступления в альянс. Напомним, Анкара до настоящего момента оставалась последней из участниц НАТО, которая не одобряла заявку Хельсинки. Венгрия также затягивала процесс, но 27 марта дала свое согласие.

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