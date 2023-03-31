Турция одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО

Турция все же одобрила заявку Хельсинки на вступление в НАТО. Все 276 участников заседания генассамблеи парламента поддержали документ. Финляндия таким образом получила юридические основания для полноправного вступления в альянс. Напомним, Анкара до настоящего момента оставалась последней из участниц НАТО, которая не одобряла заявку Хельсинки. Венгрия также затягивала процесс, но 27 марта дала свое согласие.