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Турция отмечает 100 лет со дня провозглашения республики
Турция сегодня отмечает 100 лет со дня провозглашения республики. Поздравления лидеру страны Реджепу Тайипу Эрдогану направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что как и век назад Турция демонстрирует миру приверженность традициям и неизменным ценностям, твердо отстаивает национальные интересы. Минск видит в Анкаре надежного и перспективного партнера и стремится к еще более динамичному и плодотворному развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям.
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