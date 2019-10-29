Турция отмечает День Республики

Турция сегодня отмечает День Республики. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране. 29 октября 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турцию республикой. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником.