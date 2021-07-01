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Турция отменила комендантский час, введенный в ноябре как антиковидную меру

В Турции полностью отменен комендантский час. Он был введен в стране еще в ноябре прошлого года в рамках антиковидных ограничений. Практически все это время гражданам было запрещено покидать дом с 10 вечера и до 6 утра. Кроме того, с сегодняшнего дня к обычным часам работы возвращаются все государственные учреждения, также снимаются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.

Почти все ковидные ограничения отменены и во Франции. Жители страны фактически возвращаются к доковидному периоду. Открыты заведения, отменена удаленная работа, граждане могут посещать массовые культурные и спортивные мероприятия, посещать храмы и селиться в гостиницах.


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