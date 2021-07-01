Турция отменила комендантский час, введенный в ноябре как антиковидную меру

В Турции полностью отменен комендантский час. Он был введен в стране еще в ноябре прошлого года в рамках антиковидных ограничений. Практически все это время гражданам было запрещено покидать дом с 10 вечера и до 6 утра. Кроме того, с сегодняшнего дня к обычным часам работы возвращаются все государственные учреждения, также снимаются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.