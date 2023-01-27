Турция отвергает примирение со Швецией, США пытаются задобрить Эрдогана

Очередным препоном идеи скорого принятия Швеции в НАТО стало заявление главы турецкого МИДа. Политик категорически отверг саму возможность переговоров со Стокгольмом и Хельсинки - любые консультации, по словам министра, бессмысленны. Таким образом, конфликт превратился в затяжной: после сожжения в Швеции Корана, после оскорбительных для Эрдогана политических выходок и после отказа выдать Анкаре курдских радикалов, примирение больше невозможно. Тем более, что шведские националисты обещают в ближайшее время проведение новых антимусульманских акций.