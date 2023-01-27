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Турция отвергает примирение со Швецией, США пытаются задобрить Эрдогана
Очередным препоном идеи скорого принятия Швеции в НАТО стало заявление главы турецкого МИДа. Политик категорически отверг саму возможность переговоров со Стокгольмом и Хельсинки - любые консультации, по словам министра, бессмысленны. Таким образом, конфликт превратился в затяжной: после сожжения в Швеции Корана, после оскорбительных для Эрдогана политических выходок и после отказа выдать Анкаре курдских радикалов, примирение больше невозможно. Тем более, что шведские националисты обещают в ближайшее время проведение новых антимусульманских акций.
Соединенные Штаты пытаются задобрить Турцию обещанием поставить истребители F-16 в обмен на примирение со Стокгольмом. Анкара, однако, непреклонна. Расширение НАТО откладывается.
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