Турция подала документы в суд ООН и присоединилась к иску ЮАР против Израиля

Анкара подала документы для присоединения к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель журналистам в Гааге, сообщает РИА Новости.

"Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье", - сказал он.

В частности, по словам Юкселя, в досье находятся отчеты ООН и другие имеющие отношение к делу документы.

О намерении Анкары присоединиться к иску заявил 5 августа турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.