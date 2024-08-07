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Турция подала документы в суд ООН и присоединилась к иску ЮАР против Израиля
Анкара подала документы для присоединения к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель журналистам в Гааге, сообщает РИА Новости.
"Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье", - сказал он.
В частности, по словам Юкселя, в досье находятся отчеты ООН и другие имеющие отношение к делу документы.
О намерении Анкары присоединиться к иску заявил 5 августа турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.
Фото: © AP Photo
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