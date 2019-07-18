ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Турция полностью прекратит участие в программе по разработке бомбардировщиков F-35 в марте

С таким заявлением выступила замминистра обороны США Эллен Лорд. Причиной исключения стало решение Анкары закупать российские зенитные ракетные системы С-400. В Пентагоне подсчитали, что это обойдется Турции в 9 миллиардов долларов. При этом ущерб для Вашингтона будет минимальным. В МИД Турции действия Штатов назвали односторонними и незаконными шагами, которые нанесут непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все