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Турция помогла предотвратить теракт в Москве - СМИ

Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после атаки на "Крокус Сити Холл". В материале газеты "Хюрриет" уточняется: "После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались атаковать переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила это, связавшись с Москвой".

Также стало известно, что расследование теракта в "Крокусе" закончится до августа, когда дело уйдет в суд.

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