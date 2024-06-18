Турция помогла предотвратить теракт в Москве - СМИ

Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после атаки на "Крокус Сити Холл". В материале газеты "Хюрриет" уточняется: "После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались атаковать переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила это, связавшись с Москвой".