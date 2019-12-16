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Турция пригрозила США закрыть доступ к двум военным базам
Турция ответит на любые санкции США. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть Вашингтону доступ к двум военным базам:"Инджирлик" и "Кюреджик", которые являются частью системы ПРО НАТО в Европе. Напомним, на прошлой неделе сенат США одобрил введение антитурецких санкций из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. Тем временем в Пентагоне говорят, что прилагают все усилия для сохранения отношений с Турцией
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