Турция пригрозила США закрыть доступ к двум военным базам

Турция ответит на любые санкции США. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть Вашингтону доступ к двум военным базам:"Инджирлик" и "Кюреджик", которые являются частью системы ПРО НАТО в Европе. Напомним, на прошлой неделе сенат США одобрил введение антитурецких санкций из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. Тем временем в Пентагоне говорят, что прилагают все усилия для сохранения отношений с Турцией