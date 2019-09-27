ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Турция приходит в себя после мощного землетрясения

Толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы накануне, затем последовала серия афтершоков. Эпицентр сейсмической активности располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Толчки вызвали панику среди населения - тысячи жителей выбежали на улицы. В Стамбуле рухнул минарет мечети Хаджи Ахмета высотой 15 метров. Пострадали восемь человек. В городе закрыты школы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все